Anne Lottermann mostra foto rara com os dois filhos em momento especial

Anne Lottermann, que é co-apresentadora do Faustão na Band, surgiu abraçada com os dois filhos em foto na festa junina

CARAS Digital Publicado em 05/06/2022, às 19h36

A apresentadora Anne Lottermann, que faz parte da equipe do programa Faustão na Band, encantou os fãs ao mostrar uma nova foto com os dois filhos, Leo e Gael. Ela foi acompanhar a festa junina da escola dos herdeiros e fez questão de registrar o momento na web.

O trio apareceu com looks típicos, inspirados nesta época do ano, e exibiram sorrisos nos rostos. “Festa junina da escola! Com presença superespecial da vovó e tio!”, disse ela na legenda.

Há poucas semanas, Anne Lottermann celebrou o Dia das Mães nas redes sociais ao relembrar fotos com os herdeiros. “Não há nada que eu ame mais! Ser mãe do Gael e do Leo é um privilégio! Eu amo vocês, meus filhos! Vocês dão sentido pra tudo”, contou.

Os meninos são frutos do casamento de Anne com o empresário Flávio Machado, que faleceu em 2017, vítima de um câncer raro no peritônio.

Anne Lottermann mostra novas fotos dos filhos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝙰𝙽𝙽𝙴 𝙻𝙾𝚃𝚃𝙴𝚁𝙼𝙰𝙽𝙽 (@annelottermann)