Aniversário do ex-secretário da Justiça Fernando José da Costa reúne políticos da direita e da esquerda em SP

Ex-presidente da República Michel Temer, ex-governadores João Doria e Rodrigo Garcia e prefeitos de São Paulo Ricardo Nunes, Jundiá Luiz Fernando e São Bernardo do Campo Orlando Morando, além do presidente da Alesp André do Prado comparecem à festa de aniversário do ex-secretário da Justiça Fernando José da Costa

Em uma noite contagiante e com mais de 700 convidados ilustres da sociedade paulistana, o ex-presidente da república Michel Temer, os ex-governadores João Doria e Rodrigo Garcia e o prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes, compareceram à festa de aniversário do ex-secretário da Justiça Fernando José da Costa, que celebrou com a sua família, Cristiane, Julia e Giovanna seus 51 anos de idade. A comemoração iniciou na noite do dia 18 e foi até a madrugada do dia 19 de agosto, no Tetto Rooftop Lounge, na capital paulista.

Entre outras autoridades estavam presentes o presidente da Assembleia Legislativa, deputado André do Prado, o Secretário Nacional da Justiça Augusto Botelho, o presidente do PSDB/SP, Marco Vinholi, a procuradora-geral de SP, Inês Coimbra, o presidente e vice-presidente do Tribunal de Justiça Militar, Orlando Geraldo e Paulo Adib Casseb, vários ex-secretários de Estado como Célia Parnes, Jean Gorinchteyn, Julio Serson, Flávio Amary, Imbassahy, o procurador Geral de Justiça Mário Sarrubo, dezenas de desembargadores, procuradores de justiça, o defensor público geral Florisvaldo e o sub Rafael e outras autoridades, jornalistas como o Rodrigo Bocardi e artistas como Mylla Christie e Gustavo Corrêa. Também compareceram o secretário-executivo da Segurança Pública, Nico Gonçalves, o novo Delegado-Geral de Polícia, Artur José Dian, o ex-presidente da Sabesp, Benedito Braga Junior, a Presidente da Apamagis, Vanessa Mateus, 1ª Vice-Presidente Desembargador, Walter Barone, 2º Vice-Presidente, Juiz Thiago Elias Massad.

Dentre os advogados, os criminalistas compareceram em peso como Mariz, Kakay, Toron, Renato Silveira (presidente do Iasp), Daniel Bialski, Sergio Rosenthal, Marina Coelho, Helena Lobo, David Rechulski, Hugo Leonardo (presidente do IDDD) e Atila, Fábio Cury, CEO da Construtora Cury, Conrado Comolatti Ruivo e Christina Hamoui Ruivo.

“A alegria de comemorar 50+1 anos é o compromisso de ter trilhado um caminho único e inspirador, de ter construído relações preciosas e de ter acumulado lembranças que aquecem meu coração. A verdadeira longevidade não é acrescentarmos mais dias em nossas vidas, e sim acrescentarmos mais vida em nossos dias”, disse o aniversariante Fernando José da Costa.