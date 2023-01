Anitta vira meme na internet após vídeo atendendo fãs

Internautas começaram a comparar a cantora Anitta com caixa de supermercado pela agilidade que ela atende os fãs

A cantora Anitta (29) virou meme nas redes sociais após um vídeo circular pela internet onde a famosa aparece na porta da van atendendo seus fãs. Tudo aconteceu pois ela surge posando para as fotos, direcionando com a mão o fã para frente e atendendo o próximo.

Os internautas começaram a falar que a agilidade com que ela “passa” os fãs após tirarem as fotos é como a de uma caixa de supermercado registrando as compras. “Anitta sendo operadora de caixa”, brincou um, que compartilhou o vídeo original.

“Funcionária do mês”, “Anitta atendendo aos fãs como atendente de caixa de supermercado”, são apenas alguns dos comentários feitos pelos usuários. Um até se aventurou em fazer uma montagem onde ela está na função de caixa de mercado e os fãs rolando pela esteira.

eu amo ela passando as pessoas como se fossem compras na esteira do supermercado 🤧 pic.twitter.com/OXQylIqlUD — guilherme. (@mnt_gx) January 19, 2023

Anitta fala do envolvimento com Gabriel, do BBB 23

A cantora Anitta esbanjou sinceridade ao falar sobre os participantes do BBB 23, da Globo. Ela fez um show na casa do reality show na noite de quarta-feira, 18. Nos bastidores, ela falou sobre o brother Gabriel, que disse ter ficado com ela durante a sua apresentação para entrar na atração. Porém, ela contou que o envolvimento deles não foi tão próximo.

Em conversa no site GShow, ela contou com quais participantes tem mais proximidade. “Dos participantes os que eu tenho mais intimidade na casa são a Bruna Griphao. Também conheço o Fred, o MC Guimê. Conheci muito por alto o Gabriel, muito menos do que vocês imaginam que eu conheço”, afirmou ela.