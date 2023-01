Anitta surge dançando com short aberto e lingerie à mostra ao lado de influenciador

Cantora Anitta aparece em vídeo com influenciador Alvaro, dançando coreografia para hit ‘Ai Papai’

A cantora Anitta (29) continua elevando a temperatura da internet! Desta vez, a artista surgiu dançando com seu shortinho aberto, exibindo sua lingerie preta, ao lado do influenciador Alvaro. No vídeo publicado pelo influencer, eles aparecem dançando a coreografia da música hit ‘Ai Papai’, uma música da famosa com MC Danny.

“Primeiro feed com a @anitta e logo com a dancinha que eu criei. Deu certo :)”, escreveu o influenciador, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram, comemorando bastante a colaboração com a cantora.

Os comentários foram inundados de elogios para a mais nova dupla de dançarinos das redes sociais. “Você venceu, você sabe, né?”, comentou um internauta. “Maravilhoso! Amo”, exclamou a atriz Deborah Secco. “Perfeitos”, comentou a bailarina Nathalia Nannin.

Anitta usa look sofisticado no casamento do irmão

Há poucos dias, a cantora Anitta foi ao casamento do seu irmão, Felipe Terra, com um vestido de luxo. Ela escolheu um vestido rosa para ser madrinha na cerimônia ao lado do outro irmão, Renan Machado. A cantora elegeu um vestido longo da marca de luxo italiana Dolce & Gabbana. A peça, rosa e toda rendada, está avaliada em quase US$7,4 mil, que hoje dá um pouco mais de R$40 mil.