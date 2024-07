Anitta sofre queimaduras durante mergulho: 'Dor que nunca senti na vida'

Susto! Durante mergulho em gruta, cantora Anitta sofre queimaduras ao lutar com medusa; famosa chocou ao mostrar machucados

A cantora Anitta deixou a família e os fãs preocupados nesta quarta-feira, 10, ao mostrar partes de seu corpo queimadas após fazer um mergulho em Ibiza, na Espanha. Depois de exibir os machucados, a famosa surgiu recuperada e contou em seu stories como aconteceu o acidente.

Segundo a artista, ela estava com amigos em uma gruta e resolveram fazer mergulho. Anitta então foi atacada na água por uma medusa bem grande. A funkeira então contou que lutou com o bicho e acabou levando vários "choques", inclusive no rosto e boca. Ela ainda falou que foi uma das piores dores de sua vida.

"Agora tá ficando tudo bem, mas na hora... Na hora, foi babado... A gente foi numa gruta, a gente tava nadando, quando de repente eu fui atacada por uma medusa imensa, eu lutei com ela, nisso que eu dei um soco na medusa, ela coisou aqui...", explicou.

"Gente, foi uma dor que eu nunca senti na minha vida, foi a coisa mais horrível, eu fui eletrecutada, literalmente, e eu lutando, eu dava soco, me queimei inteira dando soco, foi uma experiência nunca sentida", relatou sobre o que sentiu e compartilhou que após uma hora já se estava recuperada pronta para voltar para o mar.

Veja as queimaduras de Anitta:

