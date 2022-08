Anitta se pronuncia após rumores de que teria sido diagnosticada com HIV

Cantora Anitta fala pela primeira vez após ser alvo de fake news que afirma que a artista tem HIV

A cantora Anitta (29) usou as redes sociais para falar pela primeira vez sobre os rumores de que ela era portadora de HIV.

A artista se pronunciou após ser alvo de fake news que usou foto de quando ela esteve internada para tratar endometriose e dizia que ela foi diagnosticada com o vírus da Aids. Foi feita uma montagem na notícia falsa com imagem de Anitta no hospital e o título: "Anitta com HIV. Com Deus não se brinca".

Em sua conta no Twitter, na terça-feira, 02, a famosa revelou estar "nem aí" para os rumores e ainda destacou que se fosse levar em conta tudo que inventam sobre ela, gastaria muito dinheiro com advogados.

"Eu tô nem aí. Ter HIV não é xingamento. Se eu for processar cada uma das fake news que tão inventando pra mim desde que me posicionei politicamente vou acabar com meu dinheiro só pagando advogado", escreveu ao responder fã.

"Só vou gastar quando for algo relevante. Teve também um vídeo de sexo oral que fizeram montagem colocando meu rosto... Eu só me dei o trabalho de abrir porque queria ver se pelo menos estavam fazendo maneiro... Porque daí quem acreditar que sou eu pelo menos tá 'me' vendo arrasando na performance", disparou ainda.

Anitta também deixou os fãs assustados ao fazer um post misterioso na web, e os internautas começaram a especular sobre aposentadoria da cantora. No Twitter, a musa garantiu que não se trata do relacionamento: “A dica do dia é: me aproveite enquanto é tempo. Boa noite”, disse ela, que está namorando o DJ Murda Beatz (28).

Confira as publicações de Anitta desmentindo rumores de HIV:

Ou seja... quase 1 milhão de pessoas não é considerado gente de bem pra esse povo. Bom... pelo menos esse quase 1 milhão já sabem em quem NAO votar pic.twitter.com/psuibnzozj — Anitta (@Anitta) August 3, 2022

Eu to nem aí. Ter HIV não é xingamento. Se eu for processar cada uma das fake news que tao inventando pra mim desde que me posicionei politicamente vou acabar com meu dinheiro só pagando advogado — Anitta (@Anitta) August 3, 2022

Só vou gastar quando for algo relevante. Teve tb um vídeo de sexo oral que fizeram montagem colocando meu rosto...eu só me dei o trabalho de abrir pq queria ver se pelo menos tavam fazendo maneiro...q daí quem acreditar que sou eu pelo menos tá "me" vendo arrasando na performance — Anitta (@Anitta) August 3, 2022

A dica do dia é: me aproveite enquanto é tempo. Boa noite — Anitta (@Anitta) August 3, 2022

