Anitta se preocupa com possível cicatriz após queimadura de água-viva

Durante mergulho, Anitta sofreu queimaduras ao lutar com medusa; a cantora foi às redes sociais expressar sua preocupação com o machucado

Anitta segue se recuperando após ser queimada por águas-vivas. Pelas redes sociais, a cantora que está em em Ibiza, na Espanha, contou que está preocupada com as consequências do "acidente". Em seu Instagram oficial a cantora postou uma selfie nesta sexta-feira, 12, questionando se algum internauta sabia tirar uma dúvida sobre o machucado.

"Algum dos 728371918 especialistas em água viva pode me dizer se essa cicatriz fica pra sempre?", postou a cantora enquanto repousava.

Foto: Reprodução / Instagram

O acidente aconteceu na quarta-feira, 10, e segundo a artista, ela estava com amigos em uma gruta e resolveram fazer mergulho. Anitta então foi atacada na água por uma medusa bem grande. A funkeira então contou que lutou com o bicho e acabou levando vários "choques", inclusive no rosto e boca. Ela ainda falou que foi uma das piores dores de sua vida.

"Agora tá ficando tudo bem, mas na hora... Na hora, foi babado... A gente foi numa gruta, a gente tava nadando, quando de repente eu fui atacada por uma medusa imensa, eu lutei com ela, nisso que eu dei um soco na medusa, ela coisou aqui...", explicou.

"Gente, foi uma dor que eu nunca senti na minha vida, foi a coisa mais horrível, eu fui eletrecutada, literalmente, e eu lutando, eu dava soco, me queimei inteira dando soco, foi uma experiência nunca sentida", relatou sobre o que sentiu e compartilhou que após uma hora já se estava recuperada pronta para voltar para o mar.

Anitta se machuca em balada e vai parar na emergência

Os dias da cantora não tem sido fáceis a viagem de Anitta à Ibiza está repleta de perrengues. E nesta quinta-feira, 11, a cantora revelou mais um. Em seu Instagram Stories, a artista surgiu de biquíni e com uma saída de praia de crochê, e fez questão de mostrar o dedão do pé com um curativo. Anitta contou que machucou o pé enquanto curtia uma balada e precisou até ir para a emergência.