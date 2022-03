Atualidades / Só motivos para comemorar!

Anitta se emociona ao ganhar festa antecipada de aniversário e recebe amigos famosos

Cantora Anitta, que alcançou o Top 1 global com a canção 'Envolver', foi surpreendida com festa de aniversário antecipada em sua mansão no Rio

CARAS Digital Publicado em 25/03/2022, às 09h14

A cantora Anitta recebeu festa surpresa de familiares e amigos - Reprodução/Instagram