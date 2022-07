Anitta rebate internauta e nega affair com rapper Filipe Ret: ''Tô namorando sério''

Cantora Anitta rebate internauta que afirmou que ela teria se envolvido com o rapper Filipe Ret, com quem gravou parceria recentemente

CARAS Digital Publicado em 01/07/2022, às 08h51

A cantora Anitta (29) usou suas redes sociais para responder um internauta que afirmou envolvimento da artista com o rapper carioca Filipe Ret (37).

Em seu perfil no Twitter, a famosa fez questão de rebater a informação com ironia. Na quinta-feira, 30, ela divulgou na web foto do clipe do single Tudo Nosso com o cantor, que está no novo álbum dele, intitulado Lume.

Após fãs shipparem os dois, ela ressaltou que está comprometida com o produtor canadense Murda Beatz, com quem assumiu namoro no Dia dos Namorados.

"Se o Ret nunca macetou Anitta, eu sou uma geladeira Electrolux com marca de adesivo", ironizou o internauta.

A Girl From Rio negou o affair com o rapper: "Quer que eu mande umas [cervejas] Beats pra pôr dentro da geladeira?", disparou ela.

"O ano é 2022 e o povo ainda não entendeu que quando eu tô namorando sério e é relacionamento fechado, não tem papo torto e não tem exceção. É só meu bofe e ponto final. Meu jeitinho... ou é um carro sem freio ou um navio ancorado sem motor", disse ainda em seguida.

O clipe de Tudo Nosso estará disponível no dia 12 de julho.

Anitta lança 'Tropa', parceria com Luck Muzik para o jogo Free Fire

Na quarta-feira, 29, Anitta lançou a música Tropa, uma colaboração com Luck Muzik para o jogo Free Fire. A música chegou acompanhada de um videoclipe superproduzido com a presença de diversos influenciadores e jogadores do game.

Confira o tweet de Anitta negando affair com Filipe Ret:

Quer que eu mande umas beats pra por dentro da geladeira? — Anitta (@Anitta) June 30, 2022

O ano é 2022 e o povo ainda não entendeu que quando eu tô namorando sério e é relacionamento fechado não tem papo torto e não tem exceção. É só meu bofe e ponto final. Meu jeitinho... ou é um carro sem freio ou um navio ancorado sem motor . — Anitta (@Anitta) June 30, 2022