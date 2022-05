Anitta rebate críticas após dizer que conversou com Leonardo DiCaprio sobre as eleições no Brasil

A cantora revelou uma conversa que teve com Leonardo DiCaprio durante o MET Gala, que aconteceu nesta segunda-feira, 2

Publicado em 03/05/2022

Anitta (29) revelou em seu Twitter nesta terça-feira, 3, que passou horas conversando com Leonardo DiCaprio (47) durante o MET Gala.

A cantora contou que eles falaram sobre as eleições brasileiras e também sobre a importância da Floresta Amazônica. Na postagem, a poderosa aproveitou para alfinetar o presidente da República, Jair Bolsonaro (67), que se filiou ao PL.

"O que vocês mais tão pedindo pra mim aqui no Twitter é fofoca do met gala... eu tenho uma fofoca saindo do forno pra contar pq aconteceu no after party... será que eu conto? Então eu conto... ontem eu passei horassss com o @LeoDiCaprio falando sobre a importância dos jovens tirarem seu título de eleitor. Esta na reta final. Vocês sabiam que ele sabe mais sobre a importância da nossa floresta Amazônica do que o presidente do Brasil? Pois sabe", disse a artista.

Anitta revelou que DiCaprio se colocou a disposição para ajudar no que for preciso. "Aí papo vai papo vem... trocamos contato e ele se colocou a disposição pra eu pedir o que for necessário. (Não levem pro mau sentido pq não tinha ninguém flertando com ninguém). A primeira coisa que pedi foi permissão pra contar essa fofoquinha pra vocês. Eu tenho outras ideias do que pedir. Mas só vou fazer isso se depois que passar o prazo pra tirar o título eu ver que muito mais gente fez seu documento. Fechado? Vambora você eu e @LeoDiCaprio salvar esse país?", completou ela.

DiCaprio já havia se manifestado nas redes sociais pedindo para que os jovens brasileiros entre 16 e 17 anos tirem o título de eleitor para votarem nas eleições. O prazo termina nesta quarta-feira, 4.

Rebatendo críticas

Após expor a conversa com o ator, Anitta recebeu algumas críticas de internautas, que questionaram a relação das eleições e a Floresta Amazônica. Ao ver as postagens, a cantora reforçou a importância da preservação da natureza para a saúde, economia e segurança.

"Pousei agora e tô vendo um Zé povinho falar que que tem uma coisa a ver com a outra de Amazônia e bla bla bla. Queridos... não adianta ter saúde, economia, segurança, agro bla bla bla se a natureza estiver acabada, não vai ter água pra voce beber, oxigênio pra você respirar", escreveu ela.

Confira:

