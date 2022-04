Anitta pergunta se Murilo Benício está solteiro: ''Não quero ficar cobiçando bofe alheio''

Cantora Anitta comentou em post sobre a novela 'Pantanal' na web e revelou interesse no ator Murilo Benício

A cantora Anitta (29) demonstrou seu interesse pelo ator Murilo Benício (50) nas redes sociais!

Na segunda-feira, 25, a artista comentou em uma publicação no perfil de entretenimento Nazaré Amarga sobre o intérprete de Tenório no remake de Pantanal, que está sendo exibido na TV Globo.

Ao ver a publicação que falava da beleza do ator, mostrando vários de seus personagens nas telinhas, Anitta questionou sobre a vida amorosa do famoso.

"Ai, gente... é solteiro? Porque não quero ficar cobiçando bofe alheio", disse ela nos comentários, arrancando risadas dos seguidores.

Rapidamente, os internautas reagiram à mensagem da cantora. "Bom gosto minha irmã, porque o cara gato kkkkk", "Mulher, eu shippo muitooooo hein!", "Aaahhh não Anitta hahahahahaha ele é nosso! Deixa de ser gulosa muié", "Quem perde tempo é relógio", disseram os fãs.

Vale ressaltar que Murilo está em meio a rumores de affair com a jornalista Cecília Malan, correspondente da Globo em Londres.

Em 2020, o artista terminou o namoro com a autora da novela Amor de Mãe, Manuela Dias, na qual interpretou Raul.

Anitta mostra bastidores de seu show no Coachella 2022

Direto do palco principal, Anitta fez história no segundo final de semana do Coachella 2022, um dos maiores festivais de músicas do mundo. De verde, amarelo e azul, nas cores da bandeira brasileira, a brasileira levantou o público do festival na cidade de Indio, em meio ao deserto da Califórnia. A musa compartilhou um vídeo dos bastidores da sua segunda apresentação, incluindo a sua entrada icônica no palco de moto táxi. "Por trás das câmeras", escreveu ela ao postar o vídeo no TikTok.

