Anitta ostenta vestido caríssimo para ser madrinha de casamento do irmão

Casamento do irmão da cantora Anitta, que aconteceu no Rio de Janeiro, contou com a presença da famosa usando vestido caríssimo

A cantora Anitta (29) compareceu ao casamento de seu irmão, Felipe Terra, com um vestido para lá de caro. Nesta sexta-feira, 20, a famosa foi madrinha do evento de seu irmão com uma peça de uma marca de luxo rosa.

Junto de seu irmão Renan Machado, a cantora elegeu um vestido longo da marca de luxo italiana Dolce & Gabbana. A peça, rosa e toda rendada, está avaliada em quase US$7,4 mil, que hoje dá um pouco mais de R$40 mil.

Nas fotos postadas por Geórgia Ayres, que é namorada do pai da cantora, Mauro, além de outros convidados. Nas fotos, Anitta aparece com uma maquiagem bem leve, super feliz pelo momento vivido pelo irmão.

Anitta fala do envolvimento com Gabriel, do BBB 23

A cantora Anitta esbanjou sinceridade ao falar sobre os participantes do BBB 23, da Globo. Ela fez um show na casa do reality show na noite de quarta-feira, 18. Nos bastidores, ela falou sobre o brother Gabriel, que disse ter ficado com ela durante a sua apresentação para entrar na atração. Porém, ela contou que o envolvimento deles não foi tão próximo.

Em conversa no site GShow, ela contou com quais participantes tem mais proximidade. “Dos participantes os que eu tenho mais intimidade na casa são a Bruna Griphao. Também conheço o Fred, o MC Guimê. Conheci muito por alto o Gabriel, muito menos do que vocês imaginam que eu conheço”, afirmou ela.