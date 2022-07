Anitta: novo boletim médico atualiza sobre a internação da cantora

Boletim médico revela qual é a evolução no quadro de saúde da cantora Anitta após cirurgia em hospital de São Paulo

CARAS Digital Publicado em 21/07/2022, às 16h36

A cantora Anitta (29) segue internada no Hospital Vila Nova Star, da Rede D'Or, em São Paulo após passar por uma cirurgia de endometriose. Nesta quinta-feira, 21, um novo boletim médico informou que a artista está com uma evolução do quadro clínico considerada satisfatória, mas ainda não tem previsão de alta.

Confira o boletim completo: "O Hospital Vila Nova Star, da Rede D’or, informa que a artista Anitta permanece internada na unidade, localizada na zona sul da capital paulista. A paciente foi submetida na última quarta-feira (20/7) a um procedimento minimamente invasivo para tratamento de endrometriose (condição inflamatória originada pelo crescimento anormal de células do endométrio fora do útero). A evolução do quadro clínico da artista após a cirurgia é considerada satisfatória. Anitta está sob cuidados médicos da equipe chefiada pela professora doutora Ludhmila Hajjar e pelo diretor geral do hospital, Pedro Loretti. Até o momento, não há previsão de alta".

Cirurgia da Anitta

A cantora Anitta passou por uma cirurgia de cerca de quatro na última quarta-feira, 20. O procedimento foi bem sucedido e correu dentro do previsto.

Nas redes sociais, a influenciadora digital Gkay falou sobre estar acompanhando Anitta no hospital. “Eu estou sumida aqui porque estou acompanhando minha amiga no hospital, como outras pessoas já sabem e outras não, me perguntaram. Deu tudo certo, graças a Deus, estou voltando para lá agora. Tudo certo, graças a Deus. Deus é bom o tempo todo”, disse ela.

