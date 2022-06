Anitta mostra novas fotos da internação do pai: 'As coisas aconteceram tão rápido'

Anitta faz novo desabafo sobre a saúde do seu pai, que teve um AVC e retirou um câncer do pulmão

CARAS Digital Publicado em 07/06/2022, às 22h09

A cantora Anitta (29) fez um post nas redes sociais para celebrar a recuperação do seu pai, Mauro Machado, que foi internado na semana passada após sofrer um AVC e ser diagnosticado com um câncer no pulmão. Nesta terça-feira, 7, ela fez um post nas redes sociais com novas imagens de quando seu pai ficou internado e falou sobre os dias de tensão que viveram.

Em inglês, ela escreveu sobre o diagnóstico do pai e disse que ele teve um milagre em sua vida. "Acabou! Na semana semana passada fui pega de surpresa na única coisa que pode atrapalhar a minha força. A minha família. Meu pai (meu melhor amigo) teve um derrame de repente no início da semana e então as coisas aconteceram tão rápido. A incrível Dra. Ludhmila Hajjar decidiu verificar não apenas seu cérebro, mas todo o seu corpo e encontrou um câncer no pulmão. Corremos rápido, ela preparou a cirurgia em dois dias e um milagre aconteceu tão rápido quando a má notícia que veio. (graças a Deus, aos Orixás e a todas as suas orações e boas energias)", disse ela.

E completou: "O câncer foi totalmente removido e hoje, depois de todos os exames, a biópsia das coisinhas ao redor do câncer deu positivo e meu pai está 100% curado. Milagres acontecem! Obrigada, obrigada, obrigada! (Também para Lewis Hamilton: o maior ídolo do meu pai que o ajudou enviando um vídeo no dia da cirurgia para fazê-lo pensar positivo e acreditar na cura). Nunca me senti tão triste naquela época... Mas agora... nunca me senti tão feliz. Tanto apoio. Para sempre grata".

Post de Anitta sobre a recuperação do pai: