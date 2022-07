Anitta faz desabafo e revela que chorou de exaustão durante turnê na Europa

A cantora Anitta contou que chorou no banheiro por conta de exaustão durante sua tour pela Europa

CARAS Digital Publicado em 18/07/2022, às 09h22

Na manhã desta segunda-feira, 18, Anitta (29) fez um desabafo em seu Twitter sobre a exaustão que sentiu durante sua turnê pela Europa.

A cantora fez um total de 11 shows pelo continente europeu entre junho e julho deste ano, e ontem fez seu último show da turnê em Portugal.

“Aqui pensando em quantas vezes o auge da exaustão me fez reclamar da tour da Europa. Chorei de desespero um dia no chuveiro escondida de tanto cansaço”, revelou a artista.

A dona do álbum Versions Of Me disse que nunca mais repetirá esse feito. “Nunca mais repito isso na vida porque realmente nada no mundo vale a nossa saúde ser levada pela exaustão assim. Mas foi uma experiência que vai ficar para sempre guardada no meu coração”, comentou a cantora.

A namorada do produtor Murda Beatz ainda agradeceu os fãs que compareceram aos seus shows. “Que gratidão. A você brasileiro que mora fora e veio em algum dos shows MUITO obrigada. Vocês fazem toda a diferença. Espero ter feito vocês matarem a saudade do Brasil um pouco”, escreveu Anitta.

