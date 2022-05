Anitta fala sobre amizade com Nego do Borel: ''Recebo na minha casa''

Cantora Anitta explicou que nunca abandonou Nego do Borel apesar dos problemas do colega

A cantora Anitta (29) esclareceu o boato de que não seria mais amiga de Nego do Borel (29).

Nesta quinta-feira, 5, a funkeira deixou claro que nunca abandonou o colega, apesar das polêmicas e de não concordar com tudo com o cantor.

Anitta comentou sobre sua relação com Nego do Borel após ele responder em seus stories uma pergunta sobre a amiga.

"Anitta voltou a falar com você?", questionou um seguidor. "A gente nunca parou de se falar, não. Da última vez que vi ela, ela olhou nos meus olhos e falou que me amava. Ela é foda, eu amo ela", disse o ex-Fazenda.

Após a declaração, Anitta deixou um comentário em uma página na rede social. "Amar alguém não significa apoiar e concordar com todas as atitudes da pessoa. Nunca abandonei a pessoa que eu amo que é o Nego, mas nunca deixei de falar pública e pessoalmente as coisas que eu não concordo. Sempre que ele precisa, eu respondo, recebo na minha casa e falo com toda a minha sinceridade", declarou a estrela.

No início do ano passado, Duda Reis (20), ex de Nego do Borel, afirmou que a amizade dele coma cantora era por interesse.

