Anitta é ofendida por cantor famoso e dá resposta afiada: ''Vá fazer seu dinheiro''

Cantora Anitta é chamada de 'vadia' por rapper americano e rebate ataque nas redes sociais

A cantora Anitta (29) não ficou calada e fez questão de responder cantor famoso após ter sido ofendida por ele nas redes sociais.

Na noite de quinta-feira, 01, a artista, que recentemente fez história no MTV Video Music Awards, apareceu indignada em sua conta no Twitter ao ver a publicação do rapper internacional Yung Cyph, que a chamou de 'vadia' ao repostar vídeo dos melhores momentos da brasileira no VMA.

"Essas vadias ficam por aí se arreganhando na internet por poucos dólares, quando podiam faturar o quádruplo disso se fizessem algo que realmente envolvesse talento e inteligência. Mas elas não são muito espertas, desrespeitam qualquer homem que possa ajudá-las e dão moral para qualquer p**", escreveu ele.

Indignada, Anitta rebateu o tweet do cantor. “Vadia, vá fazer a p**** do seu dinheiro e cale a boca. Ou você pode ir estudar antes de falar sobre mim, para que você possa aprender alguma merd* de verdade”, disparou a famosa.

Vale destacar que Anitta conquistou o prêmio VMA de Melhor Clipe Latino pelo hit Envolver no último domingo, 28.

Anitta responde rapper após ser chamada de 'vadia':

These bitches b out here bustin it wide open on the internet for lil thousands wen they cud b makin quadruple by doin something that actually involves talent & intelligence but they’re not that smart smh then they disrespect any man who can help them & go dick eat local lames https://t.co/HBAQbMkyP2 — Cypher aka Big Cyph The OG (@YungCyph) September 1, 2022

Bitch go make your fuckin money and shut the fuck up. Or you can go to study before you talk about me so u can learn some real shit lil pussy. — Anitta (@Anitta) September 2, 2022

Anitta chama atenção ao posar de body transparente

Anitta elevou a temperatura na web ao postar uma foto ousada! O clique em questão é dela posando com um body preto super transparente e cavado. Nos comentários, os fãs e os seguidores a encheram de elogios. "Sempre pronta", escreveu na legenda. "Gatassa", colocou Adriane Galisteu. "Maravilhosa", disse a ex-BBB Ariadna Arantes. "Uma gata", disparou Pabllo Vittar.

