Anitta e Mariah Carey se reencontram em desfile na Itália

Cantora Anitta interage com a artista americana Mariah Carey em desfile da grife Dolce & Gabbana na Itália

CARAS Digital Publicado em 09/07/2022, às 19h44

A cantora Anitta (29) encontrou ninguém mais ninguém menos que a diva Mariah Carey (53) durante viagem!

As duas artistas se reencontraram em desfile da grife Dolce & Gabbana na Itália, onde ela está a convite da marca italiana.

O vídeo da interação de Anitta e Mariah viralizou na web e os fãs ficaram encantados com o reencontro das divas, celebrando o momento, já que a brasileira é fã declarada da cantora."Imagina você ter um ídolo na vida, ser fã de uma pessoa super famosa q está bem longe da tua realidade e anos mais tarde vc ser conhecido por esse ídolo e relevante, Anitta com Mariah Carey para Dolce Gabbana!!!", ""Imagina ser reconhecida pela Mariah Carey. Anitta venceu tanto", "Shania Twein, Missy Eliott e Mariah Carey, na mesma semana… conta pra gente como é ser a maioral, Anitta?".

Vale lembrar que a primeira vez que Anitta encontrou Mariah foi em 2019, durante viagem a Aspen.

No aniversário de Anitta, em março deste ano, Mariah parabenizou a brasileira na web. "FELIZ ANIVERSARIO LINDA ANITTA!!!", disse ela em sua conta no Twitter, levando os fãs à loucura.

Em seu feed no Instagram, a Girl From Rio postou um vídeo de alguns momentos no desfile em que aparece usando look poderoso preto com detalhes bordados e um véu.

Anitta revela doença e faz alerta para as seguidoras

Anitta surpreendeu os fãs ao contar que finalmente descobriu a causa das dores que sentiu por nove anos. Na quinta-feira, 07, a artista fez um post nas redes sociais e contou que foi diagnosticada com endometriose. "Vamos, galera, mulheressss. Estou aqui no auge dos acontecimentos mais inacreditáveis da minha vida um atrás do outro tipo um rajadão de bênçãos... mas num ta dando pra sorrir por motivos de: precisamos falar sobre endometriose, Pois eu tenho uma dúvida genuína.. alguém aqui, além de mim, sofre de cistite de repetição e já tentou tudo quanto foi remédio, técnica, laser, botox e etc pra não morrer de dor 24h depois do ato sexual?", começou escrevendo em longo desabafo na web, revelando que precisará passar por cirurgia.

Confira o encontro de Anitta com Mariah Carey na Itália:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andréia Matos (@rainhamatos)