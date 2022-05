Anitta diz que vai revelar o desenho de tatuagem íntima

Anitta conta que quer mostrar o desenho de tatuagem íntima em seu próximo projeto

CARAS Digital Publicado em 30/05/2022, às 11h48

A cantora Anitta deu o que falar na internet desde que fez uma tatuagem íntima. Agora, a estrela contou que tem o desejo de mostrar o desenho que tatuou em seu novo projeto.

Nas redes sociais, um fã perguntou: “Afinal de contas, o que ela tatuou no tororó?”. Então, a artista respondeu que quer revelar o desenho em breve. “Vocês vão descobrir no próximo produto que vou lançar... Falta pouco. A logo da frente do produto é a tattoo que tenho na larisinha e a logo de dentro é a tattoo do tororó. Aguardem”, disse ela.

Vocês vão descobrir no próximo produto que vou lançar.. falta pouco. A logo da frente do produto é a tattoo que tenho na larissinha e a logo de dentro é a tattoo do tororó. Aguardem 😍 — Anitta (@Anitta) May 29, 2022

Anitta encontrou um novo amor

Há poucos dias, Anitta deu uma entrevista para canal BurbuTV e revelou que está apaixonada. Sem revelar a identidade do eleito, ela contou que está se envolvendo com um novo rapaz.

“Estou com alguém. Já tenho uma pessoa agora que vou casar e ter filhos”, disse ela. Então, a apresentadora questionou: “Tem namorado?”. E a artista respondeu: “Sim, agora sim, neste momento. É muito novo, tem alguns dias, só dois”. Então, Anitta ainda contou que o novo affair não é latino e só fala em inglês.