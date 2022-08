Anitta diz que fica até 2 dias sem banho e confessa vontade de ir para o BBB: ''Espírito de subcelebridade''

Cantora Anitta manda indireta para Boninho após revelar desejo de entrar no BBB e surpreende ao falar sobre higiene pessoal

CARAS Digital Publicado em 09/08/2022, às 08h40

A cantora Anitta (29) participou do PodDelas, com Tata Estaniecki e Bruna Unuzeta na segunda-feira, 08, e surpreendeu a web com algumas revelações e detalhes sobre a vida pessoal e carreira.

Gravado no sótão de sua mansão no Rio de Janeiro, a cantora revelou que tem vontade de participar de algum reality show e deixou uma indireta no ar para o diretor do Big Brother Brasil, Boninho (60). "Tenho espírito de subcelebridade dentro de mim. Por mim, se deixar, estou no Big Brother na edição que vem. Se me soltar, eu vou. Fazer um negocinho de sub é comigo mesmo. Adoro assistir a essas coisas", brincou.

A famosa ainda comentou sobre higiene pessoal: "Eu não amo tomar muito banho quando estou de folga. Eu fico em casa de pijama uns dois dias e só vou tomar banho no terceiro".

Aproveitando para falar sobre seu novo empreendimento, o tão falado perfume íntimo, ela contou: "Quando estou solteira, eu saio muito. E nessas saídas, eu sempre resolvo dar para alguém. Só que eu gosto muito de dançar, e dá um cheiro de suor. Você saiu da balada e arrumou alguém para dar, você não quer estar com esse azedinho. E se você quiser fazer a entrega ali mesmo? A gente sai de casa com camisinha para isso. Depois que eu botei isso aí, acabou essa história".

Confira entrevista de Anitta para o PodDelas:

Anitta volta a falar sobre aposentadoria

Na entrevista, a artista comentou sobre seu tweet recente em que falava "me aproveite enquanto é tempo". Ela explicou que não é uma interrupção da carreira, mas explicou que pretende aproveitar mais a vida. "Não estou doente, graças a Deus. Acabei de sair de uma cirurgia [de endometriose] e estou no auge da minha saúde. Não terminei meu namoro [com o produtor canadense Murda Beatz]. É isso, é para me aproveitar", começou. "Não é segredo que eu tenho essa vontade. Falo desde sempre que não vou esperara ficar velha para parar, vou parar cedo. Não de trabalhar, mas de fazer música do jeito que eu faço. Talvez eu continue fazendo por diversão, por esporte, por amor. Mas não tenho vontade do compromisso de ter um hit, de fazer sucesso, de estar bombando", explicou ainda.

"A indústria musical é muito injusta, principalmente com as mulheres. Você vê que cantores quanto mais velhos mais ícones eles viram. Agora, mulheres vão virando piada, o povo vai comparando se você está magra, gorda ou com ruga. Não que eu me importe com o que os outros estão pensando, mas viver nessa pressão com o tempo você acaba se deixando levar. Eu acho que é uma questão de saúde mental também."

