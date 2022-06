Anitta deixa fãs preocupados após desabafo nas redes sociais: ''Grande pesadelo''

Cantora Anitta deixou os fãs preocupados após sugerir que sua última semana não foi boa

A cantora Anitta (29) assustou os seguidores após usar suas redes sociais para fazer um desabafo.

Na noite de sábado, 04, a artista, que recentemente ganhou uma estátua de cera no Madame Tussauds em Nova York, fez um post misterioso em sua conta no Twitter, sugerindo que sua última semana não foi nada boa.

"Deus, eu rezo para que eu acorde amanhã e esteja de volta à última segunda-feira e descubra que toda essa semana tenha sido um grande pesadelo", escreveu ela na web, preocupando os fãs.

Na manhã deste domingo, 05, ela voltou a postar: "Acordei. Não era pesadelo. Vamos lá. Entregue nas mãos de Deus".

Logo os internautas começaram com as especulações de que Anitta estaria se referindo à saúde de algum familiar, já que na semana passada, o colunista Fefito, do UOL, noticiou que uma pessoa da família da famosa está enfrentando um problema de saúde.

"Vou orar por você e sua família", "Não estou entendendo nada! Alguém me atualiza? É familiar, é tentativa de algo...? Cada um fala uma coisa. Por favor!", "Amada, não sei o que tá acontecendo, mas teus orixás, teus guias sabem melhor que ninguém e nunca largaram tua mão, não será agora que irão largar. Tudo vai ficar bem, como diz a Pabllo", disseram alguns seguidores.

Em meio à polêmica, Anitta faz deboche na web

Debochada, Anitta fez questão de dar uma alfinetada em meio à polêmica com o mundo sertanejo após ter sido criticada pelo cantor Zé Neto (32), da dupla com Cristiano. O assunto rendeu tanto, que acabou promovendo, indiretamente, investigações de contratos de shows de cantores sertanejos. Ela ela compartilhou fotos com sua estátua de cera e disparou: "Uma Anitta incomoda muita gente.... duas Anittas incomodam muito maaais".

Confira os tweets de Anitta:

Deus, eu rezo pra que eu acorde amanhã e esteja de volta a última segunda feira e descubra que toda essa semana tenha sido um grande pesadelo. — Anitta (@Anitta) June 5, 2022