Anitta curte festa de Ronaldinho Gaúcho com o ex-jogador e rappers

Cantora Anitta surgiu ao lado do ex-jogador de futebol Ronaldinho Gaúcho e dos rappers Filipe Ret, L7nnon e Jack Harlow

CARAS Digital Publicado em 22/03/2022, às 08h21

A cantora Anitta (28) surgiu em um rolê aleatório na noite de segunda-feira, 21!

A artista aproveitou a noitada ao lado do ex-jogador de futebol Ronaldinho Gaúcho (42) e dos rappers Filipe Ret (36), L7nnon (27) e do norte-americano Jack Harlow (24).

As imagens, divulgadas por Ret em seu perfil no Instagram, foram feitas na festa de aniversário de 42 anos do atleta. Nos Stories de seu Instagram, Anitta compartilhou o registro e fez questão de homenagear Ronaldinho por mais um ano de vida.

"De milhões", escreveu Ret na legenda da publicação.

“Feliz aniversário, @ronaldinho”, parabenizou Anitta, em inglês.

Anitta dá spoiler de parceria com Filipe Ret

Recentemente, após aparecerem juntos em estúdio, Anitta revelou trecho de música com o rapper carioca Filipe Ret. No Instagram, a artista cantou parte da canção, que diz: "Tu só tá fazendo porque eu fiz primeiro. Se eles estão se achando, avisa pra abaixar a cabeça. Tu só ta aí porque eu abri pra tu passar...".

Anitta comemora conquista no Top 10 Mundial

Anitta celebrou sua conquista histórica de ter entrado no Top 10 de um chart mundial de streaming de música. A cantora escreveu um texto comemorando o marco em sua carreira. "Hoje eu acordei de ressaca e vi que meu celular estava com mais mensagens que quando é Natal ou algo assim. Eu mesma não sou muito de charts e números porque eu sei como é difícil este desafio que eu decidi colocar na minha vida", disse ela.

Confira os registros de Anitta com Ronaldinho Gaúcho e rappers: