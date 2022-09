Anitta apaga fotos e aumenta rumores de término ao deixar de seguir Murda Beatz

Após posts enigmáticos, cantora Anitta deleta fotos com o namorado, Murda Beatz, e dá unfollow o DJ em meio a boatos de término

A cantora Anitta (29) surpreendeu os seguidores ao parar de seguir o namorado, Murda Beatz (28) nas redes sociais na terça-feira, 06.

Em meio a rumores de término, após fazer desabafo e posts misteriosos nas redes sociais, os fãs da artista perceberam que os dois não se seguem mais em suas contas no Instagram.

Além do unfollow, Anitta apagou todas as fotos com o produtor musical de seu perfil. No dele, ainda há registros com a poderosa.

Os dois estavam juntos há três meses. Recentemente, quando a famosa passou por cirurgia de endometriose, ele estava ao lado dela no hospital e durante a recuperação.

Anitta ainda não se pronunciou sobre o suposto fim do relacionamento com Murda.

Anitta dá unfollow em Murda Beatz:

Anitta desabafa sobre se sentir usada

Na terça-feira, 06, Anitta desabafou em seu Twitter e recebeu o apoio de seus fãs após revelar que estava se sentindo usada. “Se sentir usada é uma b*st*”, escreveu a dona do álbum Versions Of Me sem dar mais detalhes sobre a situação que a fazia sentir assim. Rapidamente, os fãs especularam que a artista estaria falando do namorado, ou ex, Murda.

