Anitta abre o jogo sobre fama de 'pegadora' e defende sua posição

Anitta confirma que já 'passou o rodo' na indústria musical: 'Ah, posso sim. Anitta e seus homens'

CARAS Digital Publicado em 04/06/2022, às 15h38

A cantora Anitta (29) esbanjou sinceridade ao comentar sobre sua fama de 'pegadora' na indústria musical. Em uma entrevista para o influenciador Molusco, ela confirmou que já ficou com muitos homens, mas que nunca usou isso para se beneficiar na carreira.

Na conversa, o influenciador comentou: “As pessoas ficaram doisas porque no podcast que nós fizemos você disse que já ficou com metade da indústria”. Então, a artista confirmou: “E, sim, é verdade. Mas nunca por interesses profissionais. Eu transo com as pessoas por que quero transar. Deixa eu te falar uma coisa. Homens fazem isso. Um monte de caras chega na balada com uma porção de mulheres. Ou então, quando eles trocam de parceira, o povo fala: 'olha aí, a mulher nova de não sei quem'. E nós não podemos?”.

Logo depois, ela rebateu as críticas: “Ah, posso sim. É isso, Anitta e seus homens”. E ainda completou: “E você sabe que as pessoas nunca falaram nada, porque elas sabem quem você é. Eu nunca escutei: essa aí é uma p*t*. E se eles dissessem, eu sou mesmo, e daí? Qual é o problema? Estão pagando as minhas contas”.

Tatuagem íntima de Anitta

A cantora Anitta contou que pretende revelar o desenho de sua tatuagem íntima em breve. Ela vai usar o desenho da tattoo em seu novo projeto audiovisual.

Nas redes sociais, um fã perguntou: “Afinal de contas, o que ela tatuou no tororó?”. Então, a artista respondeu que quer revelar o desenho em breve. “Vocês vão descobrir no próximo produto que vou lançar... Falta pouco. A logo da frente do produto é a tattoo que tenho na larisinha e a logo de dentro é a tattoo do tororó. Aguardem”, disse ela.