Anitta abre o jogo e explica o motivo de tatuagem íntima

Em entrevista ao 'Fantástico', Anitta revela o que a levou a fazer a tão falada tatuagem íntima

A cantora Anitta (29) participou do Fantástico no domingo, 05, e contou sobre a tão falada tatuagem íntima.

Durante entrevista ao programa da TV Globo sobre a sua estátua de cera em Nova York, a artista foi questionada sobre o assunto que rendeu nas redes sociais nas últimas semanas.

A famosa revelou que o desenho foi feito após uma conversa que teve com o pai, Mauro Machado.

"São só para os especiais. Não é exatamente lá, é tipo meio centímetro acima. Tava com meu pai e ele queria fazer uma tattoo. Estávamos em casa bebendo e conversando, ele falou que doía, mas queria muito fazer. Eu falei que para provar que não doía, ia fazer no lugar mais sensível do corpo", disse.

Anitta contou que teve que pesquisar qual era o local do corpo mais sensível para a tattoo: "E aí foi esse lugar e eu tive que fazer. Eu achei que eu tava só me divertindo com os meus amigos e fazendo uma tatuagem fofa, tá?", brincou.

O assunto foi muito comentado na web após a artista ter sido criticada pelo sertanejo Zé Neto (32) por conta da tatuagem, o que acabou promovendo, indiretamente, uma investigação no meio sertanejo sobre realização de shows pagos com dinheiro público.

Anitta deixa fãs preocupados após desabafo na web

No último sábado, 04, Anitta deixou os fãs assustados com um post na web. Em sua conta no Twitter, a cantora sugeriu que sua última semana não foi nada boa. "Deus, eu rezo para que eu acorde amanhã e esteja de volta à última segunda-feira e descubra que toda essa semana tenha sido um grande pesadelo", escreveu ela na web, preocupando os fãs. Logo os internautas começaram com as especulações de que Anitta estaria se referindo à saúde de algum familiar.