Animal invade estúdio de jornal e desconcerta apresentadores da NSC TV

Jornalistas falavam da natureza quando o animal entrou no estúdio e passeou pelo espaço

Um animal invadiu o estúdio do 'Jornal do Almoço' da NSC TV, afiliada da Rede Globo em Santa Catarina durante a transmissão ao vivo. A apresentadora Denise de Medeiros e o parceiro Denis Luciano ficaram boquiabertos com a presença do bichano, mas não seguraram o riso.

Os dois falavam sobre uma notícia quando o gato entrou no local. "Estamos com um visitante ilustre aqui, disse Denis impressionado". Em seguida, a apresentadora pediu desculpas pelo ocorrido: "Gente, perdão".

Denise revelou que o animal era um mascote muito querido da emissora e contou qual era o seu nome. "O nosso gatinho Jota A está passando por aqui nesse momento", disse a jornalista.

Denis comentou sobre eles estarem falando de um assunto relacionado, quando ele surgiu. "Que bela coincidência. A gente falando sobre a natureza, meio-ambiente, e aí nosso gatinho aparece", disse o comentarista da afiliada da Rede Globo. "Exatamente", concordou Denise.

"Eu me distraí agora, viu? Mas vamos continuar com o comentário do Denis", disse a jornalista. "O Jota A é o cara!", elogiou o profissional.

Veja: