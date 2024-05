Angelina Jolie faz rara aparição com a filha caçula, Vivienne

A atriz Angelina Jolie curte evento especial na companhia da filha caçula, Vivienne. Veja o quanto a menina já cresceu

A atriz Angelina Jolie fez uma rara aparição em público na companhia de sua filha caçula, Vivienne, fruto do antigo relacionamento com Brad Pitt. As duas foram prestigiar a estreia do espetáculo Reefer Mandes: The Musical, em Los Angeles, Estados Unidos.

Elas posaram juntas na entrada do evento e mostraram o quanto estão parecidas. Aos 15 anos, Vivienne, que é irmã gêmea de Knox, mostrou o quanto já cresceu. Angelina usou uma camiseta estampada com o desenho de uma gravata e terno preto. Por sua vez, Vivienne surgiu com camisa azul e colete preto.

Vale lembrar que Vivienne parou de usar o sobrenome do pai. Nos últimos tempos, ela entrou em cartaz com um espetáculo de teatro e assinou apenas como Vivienne Jolie, sendo que seu nome era Vivienne Jolie-Pitt.

Jolie e Pitt são pais de seis filhos: Maddox, de 22 anos, Pax, de 20 anos, Zahara, de 19 anos, Shiloh, de 18 anos, e os gêmeos Vivienne e Knox, de 15 anos.

Angelina Jolie e Vivienne - Foto: Getty Images

Brad Pitt abre mão de ter guarda conjunta dos filhos, revela jornal

Em março deste ano, Brad Pitt desistiu de ter a guarda conjunta dos filhos com Angelina Jolie, e o processo de divórcio que foi iniciado ainda em 2016 pode finalmente chegar ao fim.

Segundo o Daily Mail, o astro de Hollywood solicitava uma divisão 50/50 em relação aos seis filhos, mas agora não contesta mais o assunto. Com isso, Angelina Jolie terá a guarda principal dos jovens, e Brad Pitt poderá visitá-los e recebê-los de acordo com as regras determinadas.

Um fator importante nessa decisão foi a idade dos filhos atualmente, já que apenas os gêmeos Knox e Vivienne são menores. Desde março, Shiloh acabou completando 18 anos. Acredita-se, ainda, que os filhos mais velhos — Maddox, Pax, e Zahara, tenham relacionamento difícil com Brad; e como adultos não fazem parte de acordo de custódia.

Shiloh, inclusive, decidiu que vai morar com o pai, noticiou a revista In Touch. Segundo as fontes da imprensa internacional, a jovem possui um ótimo relacionamento com a mãe, mas quer novos ares. Um dos contatos da publicação relatou que Brad ficou “extasiado” quando a filha lhe contou sua decisão.