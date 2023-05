Angélica sofre críticas ao aparecer com o rosto bem diferente: "Não precisava"

Angélica sofre críticas nas redes sociais após mudar o rosto; veja o antes e depois

A apresentadora Angélica se tornou assunto nas redes sociais nesta segunda-feira (15) após virar assunto no programa Fofocalizando, exibido pelo SBT. Ao vivo, os apresentadores repercutiram o rosto que ela mostrou em sua participação no Conversa com Bial (Globo).

Isso porque ela apareceu sem marcas de expressão, com o rosto lisinho e com aspecto visivelmente mais jovem. Alguns seguidores criticaram a mudança nas redes sociais, afirmando que ela estava bem e que não precisava ter passado pelo procedimento.

"Essa entrevista mostra que ela mudou muito. Agora, tem aquela coisa: pra quem já colocou botox, quando bate o 15º dia você fica travado. De fato ela tá sem expressão. Mas daqui 6 meses vai sair de novo e ela vai ter que pagar de novo", disse Gabriel Cartolano ao vivo na atração.

Até o momento, Angélica não se justificou. "Mesmo após as críticas, ela continuou postando looks e fotos, então mostra que ela gostou do resultado e não está ligando para as críticas", disse outra apresentadora.

Angélica fez harmonização? Fez preenchimento? 🤔 Os fiscais da internet notaram uma mudança no rosto da loira #FofocalizandoNoSBTpic.twitter.com/urO1qTPeP9 — Fofocalizando (@pfofocalizando) May 15, 2023

Famosas defendem Angélica após polêmica com presente de Dia das Mães: "Delicioso"

Amigas famosas saíram em defesa de Angélica após a loira fazer uma sugestão ousada de presente para o Dia das Mães. Em um vídeo nas redes sociais, ela deu uma dica inusitada para os fãs.

"Já pensou em dar vibrações de bem-estar para a sua mãe? Mas não apenas as que vão no abraço apertado ou num cartão bonitinho", disse ela. A global então sugeriu que filhos presenteiem suas mães com um vibrador.

A postura ousada rendeu críticas de fãs conservadores. "Há muito tempo não vejo algo tão desnecessário e ridículo", comentou um. "Colocar mãe no meio disso?", disse outro. "Esse tipo de “presente” passa longe do que realmente representa o dia das mães. Totalmente sem noção", disse outro.