Angélica revela qual profissão a filha caçula quer seguir

CARAS Digital Publicado em 26/05/2022, às 14h42

A apresentadora Angélica (48) é uma mamãe coruja e está de olho em todos os detalhes da vida dos três filhos, Joaquim (17), Benício (14) e Eva (9), frutos do casamento com Luciano Huck (50). Tanto que ela confidenciou que a filha caçula diz que gostaria de ser atriz quando crescer.

“Ela é muito artista. Ela tem essa alma da arte, de se expressar, de dançar. Ela diz que vai ser atriz da Broadway. Ela já faz balé, sapateado, teatro porque gosta. Mas acho que ela é muito nova ainda [para decidir uma profissão]. Eu não sei se essa geração dela, do Tik Tok, acha que dança, canta, sapateia porque faz isso na telinha. Mas a gente vai incentivando”, disse ela à Marie Claire.

Além disso, Angélica também falou sobre os meninos. “Eles são mais do backstage. Eles não gostam muito de aparecer”, disse ela, e completou sobre as personalidades deles. “Joaquim tem a voz igual do pai, e o jeito. Já o Benício anda muito parecido com o pai, mas tem o meu jeito para assuntos sentimentais. Mas acho que é uma boa mistura nossa”, declarou.

Há poucos dias, o apresentador Luciano Huck relembrou uma foto de sua família reunida nas redes sociais."Dia Internacional da Família. Vamos celebrar a base tudo. Nosso porto seguro", falou ele ao esbanjar amor ao lado da amada e dos herdeiros.