Angélica relembra visita ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima: "Dia muito especial"

A apresentadora Angélica comemorou o Dia de Nossa Senhora de Fátima relembrando uma visita que fez ao Santuário

CARAS Digital Publicado em 13/05/2022, às 16h50

Angélica (48) usou as redes sociais para comorar o Dia de Nossa Senhora de Fátima, celebrado nesta sexta-feira, 13 de maio.

No Instagram, a apresentadora relembrou algumas fotos que tirou ao lado do marido, Luciano Huck (50), e dos filhos, Joaquim (17), Benício (14) e Eva (9), durante uma visita ao Santuário, que fica em Portugal, em 2019.

"Lembrança de um dia muito especial em 2019 com minha família... Nesse dia de Nossa Senhora de Fátima! #SantuarioNossaSenhoraDeFatima #Portugal #Fé", escreveu ela na legenda.

Angélica e Huck foram ao Santuário de Fátima em 2019 para agradecer a melhor de Benício, que na época havia sofrido um acidente de wakeborard e precisou passar por uma neurocirurgia.

"Dia de agradecer. Os caminhos para conectar, para fortalecer a espiritualidade são inúmeros. O propósito de todo rito religioso é soprar espiritualidade em nós. [...] Hoje viemos à Fátima para agradecer. Minha esposa é cristã e devota. Respeito, e com um sorriso no rosto e coração acolhido, acompanho. Trouxemos as maiores riquezas que a vida nos deu. Quando abraçados, cabemos todos num único metro quadrado. E ele é mais valioso do mundo", disse o apresentador na ocasião, postando fotos da viagem.

Angélica também publicou um clique ao lado de Benício e afirmou: "Ele venceu! Obrigada por todo o amor e carinho de todos."

Confira a publicação da apresentadora: