Angélica relembra fotos românticas ao celebrar com antecedência o aniversário de Luciano Huck

Angélica se adiantou e celebrou o aniversário do marido, Luciano Huck, publicando algumas fotos românticas que fizeram juntos

CARAS Digital Publicado em 02/09/2022, às 18h40

Nesta sexta-feira, 2, Angélica (48) decidiu comemorar, de forma adiantada, o aniversário do marido, Luciano Huck (50), que completará 51 anos no próximo dia 3. Para isso, a apresentadora publicou uma série de fotos românticas com o amado, lembrando alguns momentos especiais que viveram juntos.

Entre as imagens estão um evento que os dois combinavam seus looks brancos, um momento em meio a um lindo pôr do sol e duas selfies descontraídas, além de uma foto onde ela admira a beleza do amado.

Na legenda, ela se derreteu pelo amado, escrevendo uma linda declaração de amor: "Pensei em mil formas de começar a comemorar seu aniversário, mas todo ano é isso... o que falar pra você? Se tudo que te desejo e almejo, sempre te falo?"

"Sou grata por ter você em minha, por ser esse amigo, companheiro, parceiro, marido, namorado, paizão...uau! Sou feliz em dividir meus dias e ter essa família maravilhosa com você. Hoje ainda não é seu aniversário, mas quero comemorar! Pode ficar tranquilo, que ainda tem mais, afinal, você sempre traz mais do que 51 boas ideias!", finalizou ela.

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Lindos!", disse um. "Que amores!", falou outro. "Meu casal!", escreveu um terceiro.

Confira as fotos românticas que Angélica publicou para celebrar com antecedência o aniversário de Luciano Huck:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Angelica (@angelicaksy)

Angélica e Luciano Huck são flagrados com os filhos no aeroporto

Recentemente, Luciano Huck e Angélica foram fotografados em um aeroporto no Rio de Janeiro, enquanto coltavam de uma viagem em família. Eles foram vistos desembarcando com os três filhos, Joaquim, Benício e Eva.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!