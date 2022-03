Angélica relembra fotos de quando era mais nova e brinca: ''Tirei semana passada''

Em clima de TBT, a apresentadora Angélica encantou os fãs com os cliques de quando era adolescente

Angélica (48) usou as redes sociais nesta quinta-feira, 31, para relembrar alguns cliques antigos.

Em dia de TBT, a apresentadora publicou em seu perfil no Instagram algumas fotos de quando era criança e brincou sobre as imagens serem recentes.

"Fotos que eu tirei semana passada! Cada uma com um mood diferente. Gostaram? #TbtDaSaudade", disse a artista.

Os fãs elogiaram a recordação. "Muito linda", disse a atriz e apresentadora Mônica Martelli (53). "Eva, é você? Linda", escreveu a cantora Ivete Sangalo (49). "Linda, não mudou nada", comentou uma seguidora. "Meu Deus, que princesa", falou mais uma.

Desabafo emocionante

Angélica fez um desabafo emocionante em entrevista para Luciana Temer, do canal Mina Bem Estar. A artista abriu o coração e revelou um abuso sexual vivido na adolescência, quando estava na França para promover a música Vou de Táxi.

"Um grupo de jovens, homens, meninos. turistas. Aí o fotógrafo falou assim: 'fica ali do lado dela pra fazer foto' e eu tava ali atrás de um táxi amarelo, e vieram aqueles meninos todos. E quando o fotógrafo falou: 'a gente é do Brasil, é uma cantora brasileira', eles foram ficando perto de mim, se aproximando e se esfregando em mim. E eu lembro que eu estava fazendo as fotos e você fica meio sem reação", relatou em um trecho da entrevista.

