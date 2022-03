Angélica relata abuso sexual vivido na adolescência: "Ninguém percebeu"

Em bate-papo emocionante, Angélica abriu o coração e revelou o trauma sofrido durante a adolescência

CARAS Digital Publicado em 29/03/2022, às 11h29

Em entrevista ao canal Mina Bem Estar, a apresentadora Angélica (48) abriu seu coração para Luciana Temer e revelou abuso sexual vivido na adolescência.

Em bate-papo emocionante, Angélica falou sobre o trauma que sofreu entre 15 e 16 anos na França para promover a música Vou de Táxi.

"Um grupo de jovens, homens, meninos. turistas. Aí o fotógrafo falou assim: 'fica ali do lado dela pra fazer foto' e eu tava ali atrás de um táxi amarelo, e vieram aqueles meninos todos. E quando o fotógrafo falou: 'a gente é do Brasil, é uma cantora brasileira', eles foram ficando perto de mim, se aproximando e se esfregando em mim. E eu lembro que eu estava fazendo as fotos e você fica meio sem reação", começou Angélica.

Em seguida, a apresentadora deu detalhes sobre o trauma: "Um dos meninos ficou passando a mão na minha bunda, passando a mão em mim inteira. E eu atrás de um táxi, ninguém tava vendo, ninguém percebeu. E eu não fiz nada, fiquei petrificada", contou.

Em seu perfil no Instagram, falou sobre o abuso/assédio em crianças e adolescentes e fez um apelo para as pessoas denunciarem.

