Angélica recebe Xuxa no camarim de série que estão gravando juntas: ''Visita surpresa''

Angélica registrou o momento em que Xuxa visitou seu camarim nos bastidores da série Tarã, que estão fazendo juntas

CARAS Digital Publicado em 21/09/2022, às 19h36

Nesta quarta-feira, 21, Angélica (48) decidiu registrar um pouco dos bastidores de seu novo projeto e acabou registrando a visita mais que especial de Xuxa (59) em seu camarim. As duas estão juntas gravando Tarã, uma nova série do Disney+.

É claro que ela publicou o momento em suas redes, fazendo seus fãs surtarem com o encontro. No vídeo, Angélica aparece fazendo seu cabelo quando de repente Xuxa entra no local na companhia de seu cachorrinho e fica fofocando com a amiga.

Na legenda, Angélica falou com carinho do momento: "Montação de Niara para #Tarã, com direito a visita surpresa da minha amiga, cheia de carinhos e alegrias!"

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Maravilhosas!", disse um. "Rainhas!", escreveu outro. "Amo essas duas!", falou um terceiro.

Confira a visita que Xuxa fez no camarim de Angélica nos bastidores de Tarã:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Angelica (@angelicaksy)

Angélica esbanja elegância ao posar com macacão azul estiloso

recentemente, Angélica apostou em um macacão azul super estiloso para fazer algumas fotos espontâneas em meio a natureza e esbanjou toda a sua elegância nos registros. "Maravilhosa!", "Beleza pura!" e "Perfeita", foram só alguns dos elogios que a loira recebeu nos comentários do post em questão.

