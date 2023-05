Angelica posa com a filha e exibe melhores momentos do mês de abril: "Lindas!"

Angelica abre álbum de fotos e exibe momentos especiais na companhia do maridão, dos herdeiros e da amiga, Grazi Massafera

No último domingo, 30, a apresentadora Angelica (49) resolveu compartilhar com os seguidores os melhores momentos de algumas viagens de férias que ela fez com a família durante o mês de Abril.

Em seu perfil no Instagram, a esposa de Luciano Huck (51) mostrou que a alegria é garantida quando os filhos, Joaquim (17), Benício (14) e Eva (9), estão por perto. Em um dos cliques, mãe e filha trocaram chamego e encantaram por completo os fãs.

Na série de fotos também é possível ver a apresentadora sem maquiagem, bem à vontade se divertindo entre amigas, na companhia de ninguém menos que Grazi Massafera (40), além de momentos em viagem com o maridão.

Nos comentários da publicação, o assunto mais falado entre os internautas foi justamente a beleza e semlehança da pequena. "Tudo de melhor sempre para você e sua família! Te adoro muito", "Lindaaas!", "A Eva é a cara do papai!", "Eva ! A cara do pai (linda)", disseram.

Vale ressaltar que Angelica usou as redes sociais para dividir alguns registros de sua última viagem, renovando o bronze de biquíni e curtindo algumas paisagens paradisíacas.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE ANGELICA:

Em Nova York, Angelica coloca os pernões para jogo com look estiloso

Angelica curtiu uma temporada em Nova York juntinho do amado, Luciano Huck. Durante um passeio na cidade americana a loira foi fotografada pelo marido e se derreteu ao compartilhar uma foto em que aparece com um look escandaloso, exibindo as pernas torneadas com uma meia-calça preta fininha. “Passeando e sendo fotografada por ele! Luciano Huck”, se derreteu ela na legenda do post.