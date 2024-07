Angélica mostra ensaio fotográfico e recebe elogios

Angélica mostrou nas redes sociais um ensaio fotográfico que realizou e recebeu inúmeros elogios dos amigos famosos pelas fotos

Em suas redes sociais, Angélica sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 17 milhões de seguidores. Nesta quarta-feira, 10, a apresentadora dividiu com os fãs um recente ensaio fotográfico.

Nas fotos, publicadas no Instagram, a loira aparece com uma regata branca e uma calça preta. Em outras imagens, Angélica foi mais ousada e surgiu com uma lingerie preta. Todas as fotos estavam em preto e branco.

Na legenda, a famosa colocou apenas dois emojis de estrela. Rapidamente, a publicação recebeu milhares de curtidas e comentários. "Coisa linda", escreveu Luciano Huck, marido da artista. "Que linda", comentou Sandy. "Muito linda", elogiou Grazi Massafera.

Os apresentadores Luciano Huck e Angélica moram em uma mansão de tirar o fôlego, localizada no Joá, bairro nobre na zona sul do Rio de Janeiro. O terreno tem cerca de 4.000 m², uma capela ecumênica, cinema, piscinas, churrasqueira e um amplo jardim com vista para a Pedra da Gávea. O projeto é do premiado escritório de arquitetura Bernardes + Jacobsen.

A famosa já mostrou detalhes do local para a série "Lar: Vida Interior" do GNT. Saiba mais detalhes clicando aqui!

Boa forma

E esta não foi a primeira vez que Angélica exibiu toda sua beleza nas redes sociais. A apresentadora arrancou suspiros dos seus fãs ao mostrar uma nova foto na web recentemente. A estrela registrou quando estava renovando o bronzeado na área externa de sua mansão.

Na imagem, ela surgiu apenas de biquíni verde estilo fio-dental e deixou à mostra suas curvas impecáveis e a barriga reta. “Que frio hein”, brincou ela na legenda.

Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza dela. “Musa”, disse um seguidor. “Dona de toda a beleza do mundo, deusa”, declarou outro. “Gata demais”, comentou mais um.