Angélica Ksy e Luciano Huck compartilham fotos em família com os três filhos

Os apresentadores Angélica Ksy e Luciano Huck surgiram em uma série foto em família ao lado dos filhos Benício, Eva e Joaquim

Nesta quinta-feira, 8, é celebrado o Dia Nacional da Família. E Angélica Ksy (49) surpreendeu seus seguidores ao compartilhar uma série de fotos com o marido e os filhos para celebrar a data.

Angélica e Luciano Huck (51) apareceram no carrossel composto por quatro fotos com os filhos Benício (15), Eva (10) e Joaquim (17) em diversos locais, como praia e restaurante. Na última foto da série, a família da apresentadora surgiu inteira reunida.

“Não importa onde eu estiver, meu coração sempre estará com a minha família. A família é o meu maior alicerce, o motivo da minha felicidade, sorrisos, caos e amor. Sou muito grata pela oportunidade de obter essa família tão grandiosa e amorosa que tenho. Feliz dia para todas as famílias do Brasil”, escreveu a apresentadora na legenda das fotos publicadas em seu Instagram.

Nos comentários, a atriz Lívia Andrade comentou: “Família linda da zorra!”. E a artista Fabiana Karla escreveu: “Família linda”.

Os seguidores de Angélica adoraram as fotos em família e rasgaram elogios nos comentários! “Sem condições com essa família linda! Que coisa mais linda”, escreveu uma fã. E outra seguidora comentou: “Família linda, amo vocês”.