Angélica explode fofurômetro ao surgir dançando com a filha em vídeo na web: “Pequeno surto”

A apresentadora Angélica esbanjou gingado e conquistou a web ao publicar um vídeo em suas redes sociais dançando com a herdeira

Na noite da última segunda-feira,28, Angélica (49) encantou os seguidores ao surgir em um momento descontraído ao lado da pequena Eva Huck, de 10 anos. A apresentadora ultrapassou todos os limites do fofurômetro ao mostrar a herdeira fazendo a coreografia do hit do Tik Tok.

Em um vídeo divertido publicado nas redes sociais, mãe e filha dançaram a famosa "jogadinha do Paquetá". A esposa de Luciano Huck (51) definiu na legenda o momento como um "pequeno surto".

Nos comentários, diversos internautas mandaram mensagens de carinho para a dupla. "Eu vivi para ver a Angélica fazendo dancinha no Tik Tok!!", escreveu uma seguidora. "Beleza pura!", comentou outra. “Eita que arraso”, disparou uma terceira. “Maravilhosas!”, ressaltou mais uma.

Vale lembrar que recentemente Eva Huck, chamou a atenção ao surgir fantasiada para o Carnaval com uma fantasia de uma personagem da mãe.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE ANGÉLICA:

CRESCEU!

O herdeiro de Luciano Huck e Angélica, Benício Huck, de apenas 15 anos, aproveitou a noite do último sábado, 25, para curtir o agito da noite carioca na Marquês de Sapucaí, ao lado dos amigos.

Todo simpático, Benício posou para os fotógrafos de plantão enquanto acompanhava os desfiles das escolas de samba ao lado do amigo Fabio Bartkevihi.