Angélica e Luciano Huck são flagrados com os filhos no aeroporto

Angélica e Luciano Huck voltam das férias com os três filhos e são fotografados no aeroporto

CARAS Digital Publicado em 29/08/2022, às 09h43

Os apresentadores Luciano Huck (50) e Angélica (48) foram fotografados em um aeroporto no Rio de Janeiro na noite do último domingo, 29, quando voltavam de uma viagem em família. Eles foram vistos desembarcando com os três filhos, Joaquim (17), Benício (14) e Eva (9).

Os cinco integrantes da família surgiram com looks despojados e confortáveis após a viagem de avião e carregando suas mochilas.

Fotos: Gabriel Rangel / Agnews

Luciano Huck relembra o início do namoro com Angélica

Há pouco tempo, Luciano Huck falou sobre o início do namoro com Angélica após gravarem juntos o filme Um Show de Verão, de 2004. Ele contou sobre a aproximação do casal.

“Eu estou casado com a Angélica há 18 anos. A gente se conheceu quando fiz o primeiro programa na Globo, foi com a Angélica. Mas quando a gente se aproximou de verdade, foi quando a gente fez um filme. O filme não foi ninguém ao cinema, mas os bastidores foram uma maravilha. A história de amor que começou nos bastidores foi irretocável”, disse ele na atração.

No palco, Huck recebeu a banda Jota Quest e contou que o grupo tocou em seu casamento e uma das músicas deles embala o romance do casal. “A música que embala minha relação com a Angélica, embalou nosso casamento e, sempre que toca, a gente olha para a cara do outro e pensa em coisas boas. Ela se chama: 'Encontrar alguém'”, contou.

