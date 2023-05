Angela Ro Ro assusta fãs com vídeo em hospital: "Espero estar bem"

Angela Ro Ro assusta fãs ao publicar vídeo nesta quarta-feira (10); cantora de 73 anos vai passar por bateria de exames

A cantora Angela Ro Ro publicou um vídeo nesta quarta-feira, 10, atualizando os fãs sobre seu estado de saúde. Ela está internada no Hospital Adventista Silvestre, no Cosme Velho, região central do Rio de Janeiro.

"[Vamos investigar] O motivo da minha fraqueza não passar e eu já ter cancelado um show no Rival para depois de amanhã. Eu vou ser submetida a uma série de exames e uma série de coisas. Espero estar bem e vou comunicar logo depois", diz ela no vídeo.

A cantora ainda avisou os fãs que sua saúde vem em primeiro lugar e que só voltará aos palcos assim que for liberada pelos médicos. "É isso, na torcida para que eu possa melhorar e trabalhar, eu amo vocês", disse ela.

Angela Ro Ro está com 73 anos. Ela cancelou o show que aconteceria no dia 12 de maio após sentir estafa. O mal-estar preocupou os médicos que preferiram investigar o que está acontecendo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Angela Ro Ro OFICIAL (@angela_ro_ro_oficial)

ABRIU O CORAÇÃO EM DESABAFO

Angela Ro Ro está solteira. A artista surpreendeu os fãs durante a pandemia ao colocar um ponto final no seu namoro com a produtora Veroniza Menezes, com quem assumiu a relação em abril de 2020. Na época, ela publicou um desabafo forte com graves acusações contra sua ex-companheira. Sincera, ela pediu o apoio dos fãs no momento difícil que vivia.

"Queridos amigos, que estão me ajudando nesse momento. Sinto informar que descobri ter sido usada e traída. Jogada no lixo como brinquedo velho de forma vil e vulgar. Ela tinha amantes durante todo esse tempo que pensei ter sido um romance digno do meu amor. Desabafo, meu coração aberto. O segredo da boa velhice é simplesmente um pacto honroso com a solidão", escreveu ela.