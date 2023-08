Andressa Urach revela quanto cobra por programa e valor alto choca: 'Por hora'

Modelo revelou cachê por prostituição e explicou motivo do filho gravar seu conteúdo adulto

Lucrando como garota de programa, Andressa Urach revelou que cobra aos seus clientes R$ 15 mil por hora. A modelo também explicou o motivo de ter voltado a se prostituir.

"Eu aprendi desde os 21 anos a ganhar dinheiro em troca de sexo. Eu tenho dificuldade de ter relação sexual se não for me pagando. Acho que tenho esse fetiche. Meu cachê, nunca contei, mas cobro R$ 15 mil por uma hora", disse ao "Fofocalizando", do SBT.

Andressa rebateu ainda críticas que recebe por Arthur, seu filho mais velho, ser o responsável pelas fotos e vídeos para as plataformas digitais.

"Arthur é fotógrado, ele ama fotografia. Como essa parte está dando muito dinheiro, eu prefiro dar para ele o trabalho e a gente crescer junto. A gente tem um trabalho extremamente profissional. Não existe sentimento, relacionamento, não existe nada de sem-vergonhice nessa história. Existe uma modelo e existe um fotógrafo", afirmou.

Andressa Urach revelou o que a motivou ter voltado a se prostituir (Foto: Reprodução Instagram)

Andressa Urach vibra com recorde na carreira

Recentemente, Andressa Urach celebrou a compra do carro novo, avaliado em mais de R$ 200 mil, e contou que faturou R$ 500 mil em menos de um mês com venda de conteúdo erótico.

"Meio milhão em 23 dias está bom pra vocês? Quando você ganhar o que eu ganho e começar a fazer pix na minha conta, então você pode falar de mim! Obrigada a todos os fãs, em 8 dias batemos R$ 100 mil em vendas, e em 23 dias batemos R$ 500 mil em vendas! Sou a campeã em tempo record do @sejaprivacy. Rumo ao 1 milhão, 2, 3, 4…", comemorou no Instagram.