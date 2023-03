Andressa Suita vira piada na web ao posar com vestido de R$ 17,6 mil: "Coador de café!"

Inimiga da moda? Andressa Suita vira piada por investir em look diferentão e divide opiniões; veja

Na última semana, a modelo e esposa do cantor Gusttavo Lima (33), Andressa Suita (35) dividiu opiniões na web ao surgir com um look completamente diferentão em seu feed oficial do Instagram.

Conhecida por ser fã de looks ousadas e combinações autênticas, a influenciadora passou dos limites ao eleger uma peça fora do padrão para comparecer na Semana de Moda de Paris.

Em um carrossel de fotos, a beldade posou em diferentes ângulos usando um vestido da grife de luxo Loewe, avaliado na bagatela de aproximadamente R$ 17,6 mil. "Special dinner", escreveu ela na legenda da postagem, que traduzindo para o português significa: jantar especial.

A peça, com recorte fora do cumum que traz o rosto de uma mulher estampado, não foi muito bem visto pelos seguidores e deu o que falar entre os internautas.

"Gente, é sério que ela é paga pra 'ficar feia'?? Uma pessoa maravilhosa dessa vestindo cada envelope, deve ser eu a fora da moda mesmo! Tão linda pra essas 'tendências'", apontou uma seguidora. "Essa mulher tem uma beleza única! Por que que a vestem sempre estranha? Dificilmente ela está com uma roupa bonita ou elegante", disparou outra. "Me lembrou o coador de café aqui de casa ao contrário. Moda é moda. Mas ela sempre está muito linda", comentou uma terceira.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE ANDRESSA SUITA:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andressa Suita (@andressasuita)

Estilosa!

Essa não é a primeira vez que Andressa Suita vira assunto entre os internautas, vale ressaltar que recentemente a beldade chamou a atenção com vestido diferente.

Nos registros publicados nas redes sociais, a influenciadora exibiu o modelo com volume geométrico e dividiu opiniões sobre a roupa. Para alguns, o formato da saia a fez parecer até com um sofá.

"Ela é linda, mas parece que vestiu um sofá, mas moda é moda né", disse uma pessoa. "A modelo é linda, mas o vestido é horroso", opinou outra. "Bem estranho esse vestido", falaram alguns.