Andressa Suita recebe beijinho de Gusttavo Lima em camarim e cantor se declara: ''Meu amor''

CARAS Digital Publicado em 23/05/2022, às 11h58

O final de semana foi bem animado para Andressa Suita (34) e Gusttavo Lima (32)!

A influenciadora digital acompanhou o amado durante os shows pelo Brasil e deixou os fãs do casal encantados com a parceria.

No perfil do Instagram, a mãe de Gabriel (4) e Samuel (3) compartilhou um clique bem romântico no camarim e derreteu o coração de todos. Na imagem, ela aparece recebendo um beijinho do artista.

"Ainda em êxtase com o show de ontem… Brazilian singer", escreveu ela na legenda da publicação.

Gusttavo não deixou de comentar o post da amada. "Meu amor", declarou ele.

Os admiradores da família também lotaram os comentários com elogios. "É muita beleza pra um casal", "Como eu amo ver vcs juntos", "Eu tô em êxtase é com essa foto. Casal de milhões", dispararam.

CONFIRA A PUBLICAÇÃO DE ANDRESSA SUITA COM GUSTTAVO LIMA