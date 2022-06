Andressa Suita exibe tatuagem com Gusttavo Lima em meio à polêmica sobre cachê

Modelo Andressa Suita compartilha clique de mãos dadas com Gusttavo Lima e mostra tatuagem que fizeram simbolizando união

CARAS Digital Publicado em 06/06/2022, às 08h58 - Atualizado às 09h33

O casal Andressa Suita (34) e Gusttavo Lima (32) decidiram eternizar a união com uma tatuagem.

Na madrugada desta segunda-feira, 06, a modelo surpreendeu os seguidores ao publicar um clique em que aparece com o marido nos Stories de seu Instagram.

Na imagem, publicada em preto e branco, Andressa e Gusttavo posaram de mãos dadas, exibindo o desenho que fizeram juntos com duas mãos entrelaçadas, em meio à polêmica no mundo sertanejo.

O nome do artista tem sido muito comentado nos últimos dias por conta da investigação sobre cachês milionários pagos com dinheiro público de prefeituras de cidades pequenas. O assunto repercutiu tanto, que recentemente, alguns shows de Gusttavo foram cancelados, como a apresentação em Conceição do Mato Dentro, que custaria R$ 1,2 milhão.

Vale lembrar que tudo começou após o sertanejo Zé Neto, dupla com Cristiano, criticar a tatuagem íntima da cantora Anitta em um show.

Gusttavo Lima chora ao falar de polêmica com seus shows

O cantor Gusttavo Lima fez um desabafo nas redes sociais após se envolver em polêmica por causa do valor dos seus shows em contratos com prefeituras. Nas redes sociais, ele se defendeu e rebateu acusações. "Diante de tudo isso que está acontecendo, muitas inverdades sobre meu nome, sobre minha carreira. Vocês sabem da minha índole, do meu caráter. Quando a gente mexe com honra e caráter, tem pessoas por trás, então queria que vocês tivessem mais cuidado", disse ele.

"Nunca me beneficiei sobre dinheiro público, empréstimo, ou algo do tipo. Minha vida foi sempre trabalhar. Em 2019, fiz quase 300 shows. Temos uma equipe gigantesca. Não compactuo com dinheiro público. Pago todos os meus impostos em dia", afirmou.

Confira a tatuagem de Andressa Suita e Gusttavo Lima: