Andressa Suita encanta ao fazer raríssima aparição com os pais: ''Mais que especial!''

A mulher de Gusttavo Lima, Andressa Suita mostrou momento inédito em que aparece agarradinha com os pais

A influenciadora Andressa Suita (35) encantou ao compartilhar registros de sua tarde com a família. Nesta quinta-feira, 27, ela exibiu o trabalho especial que realizou com a participação especial dos pais, Itamar Suita (70) e Suely Suita (60).

Sorridente, a mulher de Gusttavo Lima (33) surgiu sorridente no set de filmagens ao lado de seus progenitores. "Hoje o trabalho, foi mais que especial, hoje eu gravei com o meu pai e com a minha mãe, campanha do dia das mães e campanha do dia dos pais em breve... Muitas histórias da infância aqui. Amo vocês", declarou ela ao lado dos entes queridos.

Vale ressaltar que há um tempo atrás, a modelo se derreteu ao publicar uma foto raríssima, onde a tia do marido por parte de mãe, dona Tilina (78), que é surda e muda, aparece ao lado dos filhos do artista, Gabriel (5) e Samuel (4).

VEJA O STORY DE ANDRESSA SUITA:

Foto: Reprodução/Instagram

