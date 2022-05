Andressa Suita aparece com macacão justíssimo ao corpo em novas fotos

Look do dia

Magérrima, Andressa Suita curte noitada com look que destacou suas curvas perfeitas

CARAS Digital Publicado em 13/05/2022, às 11h17

A modelo Andressa Suita caprichou na escolha do look do dia para curtir uma noite de diversão na Holanda nesta semana. A estrela compartilhou um álbum de fotos do seu modelito para arrasar na Europa.

Nas fotos, a esposa do cantor Gusttavo Lima apareceu com um macacão de lurex justíssimo ao corpo, jaqueta de couro e sapato de salto alto. Para completar o visual, ela prendeu o cabelo e colocou uma maquiagem deslumbrante.

Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza dela. “Exageradamente linda”, disse um seguidor. “Que arraso”, declarou outro. “Poderosa”, disparou mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andressa Suita (@andressasuita)

Andressa Suita celebra o Dia das Mães

Há poucos dias, Andressa Suita fez um depoimento nas redes sociais para celebrar o Dia das Mães. Ela mostrou uma foto com os dois filhos, Samuel e Gabriel, e falou sobre a vida de mãe.

"Ser mãe é muito desafiador para todas nós né?! Buscamos dar conta de tudo, sermos perfeitas e muitas vezes somos nós mesmas que julgamos nossa forma de maternar. Precisamos aceitar que não daremos conta de tudo, e está tudo bem! Precisamos pegar leve com nós mesmas e esquecer esse ideal de perfeição, sempre lembrando que fazemos o melhor que podemos nas condições que temos e essa é a real beleza da maternidade. Acho que a beleza da maternidade está na transformação, na doação do que temos de melhor e na possibilidade de conhecermos o amor incondicional!!! Fica aqui o meu carinho e reconhecimento para todas as mamães… Feliz dia das Mães!!!", disse ela.