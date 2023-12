Andréia Sadi compartilha pedidos inusitados do filho de 2 anos

Andréia Sadi surpreendeu seus seguidores com o que um dos gêmeos que pede para o Papai Noel que quer morar sozinho e fazer uma tatuagem

Andréia Sadi compartilhou em seu perfil na rede social pedidos inusitados de seu filho João, de 2 anos e 9 meses, para o Papai Noel. A jornalista, que também é mãe de Pedro, contou aos seguidores nesta quinta-feira, 21, que o pequeno a surpreendeu querendo fazer uma tatuagem e sair de casa para morar sozinho.

"Da série 'ser mãe é 7 x 1 todo dia': Meu filho adolescente João, do alto dos seus 2 anos e 9 meses, tem um pedido inusitado para o Papai Noel e simplesmente tô morta, desmaiada sem saber lidar com as coisas que ele sabe que eu não sei como ele sabe - e me quebra. Morri e já venho", escreveu a jornalista.

No vídeo, Sadi pergunta para João o que ele deseja e o menino fala para a mãe que quer fazer uma tattoo e também morar sozinho: "Vou morar sozinho, vou morar sozinho. Vou morar sozinho com vocês [com os pais]", diz João.

Os seguidores da jorlanista se divertiram com o post: "Obrigada por isso! Maravilhoso", escreveu uma, "Tatuado e morando sozinho antes dos 3: o documentário", comentou outro, "Aposto que na cabeça dele ele já sabe dirigir e usar o dinheiro do salário", brincou uma terceira.

João e Pedro, de 2 anos e 9 meses, são filhos de Andréia Sadi com o jornalista esportivo André Rizek.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andréia Sadi (@sadiandreia)

Andréia Sadi mostra filhos no estádio primeira vez

Em seu perfil oficial no Instagram, a apresentadora do Estúdio i, da GloboNews, mostrou os filhos assistindo pela primeira vez a um jogo de futebol no estádio. Nas imagens, os meninos aparecem animados no meio da torcida.

Sadi, que são-paulina, contou que os filhos foram ao estádio do Clube Atlético Juventus, na famosa rua Javari, no bairro da Mooca, em São Paulo, e relembrou quando era criança e era levada pelo pai aos jogos de futebol.

"Acho que as memórias mais incríveis da minha infância com meu pai têm a ver com estádio de futebol. Eu penso no Morumbi e vem toda uma memória afetiva... Até lição de casa eu fazia no estádio (chocante ter passado de ano em matemática, eu sei)", lembrou ela.