Andréia Horta mostra encontro com Chitãozinho e Xororó: ''Dois maravilhosos''

A atriz Andréia Horta vai interpretar a mãe dos cantores sertanejos na série 'As aventuras de José e Durval'

CARAS Digital Publicado em 13/04/2022, às 17h35

Andréia Horta (38) encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar seu encontro com Chitãozinho (67) e Xororó (64).

A atriz vai interpretar dona Araci Prudêncio de Lima, a mãe dos cantores sertanejos na série As aventuras de José e Durval, produzida pelo Globoplay com a O2 filmes e dirigida por Hugo Prata, e foi convidada pelos artistas para prestigiar o evento abre as comemorações dos 50 anos de carreira da dupla.

Em seu Instagram, Andréia compartilhou algumas fotos do evento e elogiou os cantores. "Com muita alegria fui convidada por @chxoficial ontem para oficializar a abertura das comemorações dos 50 anos de carreira deles que são os reis do sertanejo!!! Um marco histórico em nossa cultura. Eu que acabei de interpretar a mãe deles na série da @o2filmes e do @globoplay e que já era fã ontem fiquei muito mais!! Gente simples do jeito que meu coração gosta e admira. Conversamos e gargalhando muito!!! Foi uma tarde inesquecível!!! A segunda foto é de Rosa Marcondes. Na terceira foto junto conosco estão meu amado pai e meu amado amigo e diretor da série @hugoprata", escreveu ela.

Em outra publicação, a atriz publicou um vídeo do momento em que se encontrou com Chitãozinho e Xororó. "Me mantenho firme e com muito orgulho do modo como venho conduzindo minha vida e carreira até aqui. Faço escolhas alinhadas com o que acredito. Escutar o que escuto e receber o retorno que recebo de quem assiste meu trabalho isso sim é riqueza pra mim porque é imperecível. Eu e esses dois maravilhosos aí do vídeo temos as mesmas origens e o que nos guiou foi a certeza de não podermos viver sem o nosso trabalho. Desejo mais de 50 anos de carreira assim também!!", disse a atriz.

Confira os registros do encontro da atriz com os cantores:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por AndréiaHorta (@aandreiahorta)