Andreas Kisser recorda foto com a esposa um mês após sua morte

O músico Andreas Kisser compartilhou uma foto ao lado de Patrícia Kisser e homenageou a esposa nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 03/08/2022, às 15h47

Nesta quarta-feira, 3, Andreas Kisser (53) prestou uma homenagem para a esposa, Patricia Kisser, que faleceu há um mês. A produtora e empresária tinha 52 anos e tratava um câncer no cólon.

Em seu perfil no Instagram, o músico do Sepultura recordou uma foto em que aparece sorridente ao lado da esposa, segurando uma guitarra, e mostrou que estava sentindo falta da amada. "Saudades", escreveu ele na legenda da publicação.

O artista recebeu o apoio dos seguidores nos comentários. "Força Andreas", desejou Dinho Ouro Preto. "Ela está sempre perto de você", disse uma seguidora. "Que foto! Um dia vamos todos nos reencontrar! Fique em paz, mestre!", disse um fã.

Andreas e Patricia estão juntos desde 1990 e tiveram três filhos: Enzo, Giulia e Yohan. No dia em que a esposa faleceu, o guitarrista prestou uma linda homenagem nas redes sociais. "Esse foi o último post do amor da minha vida @patkisser no Dia dos Namorados e passando pelo pior momento das nossas vidas. Eu só tenho a agradecer pelo privilégio de ter tido a Patrícia na minha vida. Minha namorada, minha esposa e minha melhor amiga! Meu norte, minha inspiração e a melhor experiência da vida. Como eu aprendi com você, como eu melhorei com você, como eu cresci", escreveu ele em um trecho da homenagem.

Confira a homenagem de Andreas para a esposa, Patricia:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andreas Kisser (@andreaskisser)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!