Andrea Nobrega estrela comercial da Semana dos Dermocosméticos da Ultrafarma

A Ultrafarma, maior farmácia online do País, presidida pelo empresário Sidney Oliveira, gravou uma nova campanha estrelada pela atriz Andrea Nobrega, num comercial filmado na própria casa da artista, a fim de anunciar a Semana dos Dermocosméticos. Nele, ela revela sua rotina de skincare e, por fim, dá a dica da semana de descontos, que acontece no fim de junho.

Essa não é a primeira vez que Andrea é protagonista da marca, tendo já estrelado vídeos promovendo produtos de bem-estar. A escolha em tê-la como garota propaganda aconteceu pela ótima forma física e disposição que ostenta. A empresa trabalha com um sistema diferenciado, garantindo excelência dos produtos e qualidade no atendimento. As ofertas estarão disponíveis nas lojas físicas, site (ultrafarma.com) e aplicativo, com entregas para qualquer lugar do Brasil.